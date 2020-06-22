Тегеран, , 07:44 — REGNUM 21 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа 116 иранцев умерли от коронавируса (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 9 623. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Лари также отметила, что 163 591 человек из 204 952 заражённых смертельным вирусом выздоровели и уже выписаны из больниц. По её словам, за последние сутки было выявлено 2368 новых случаев заражения.

Пресс-секретарь иранского министерства подчеркнула, что в настоящий момент 2887 пациентов находятся в критическом состоянии.

Вспышка опасного коронавируса (COVID-19) уже несколько месяцев поражает мир, требуя коллективной кампании международного сообщества по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия.