Багдад, , 01:18 — REGNUM За последние сутки в Ираке выявлено 1646 новых случаев новой коронавирусной инфекции, общее число заболевших достигло 30 868 человек, сообщает 21 июня министерство здравоохранения страны.

Число летальных исходов за сутки увеличилось на 87 и составляет 1100 случаев. В то же время 13 935 пациентов выздоровели.

Одним из жертв COVID-19 стал футбольная легенда Ирака Ахмед Радхи, спортсмен умер после осложнений на фоне подтвержденной новой коронавирусной инфекции.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Ираке остается одним из самых низких показателей в регионе. Так в соседнем Иране, выявлено уже 205 тысяч заболевших, в Саудовской Аравии — 157,6 тысяч, 39,6 тысяч заболевших — в Кувейте, чья территория в несколько раз меньше Ирака.