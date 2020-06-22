Тегеран, , 08:05 — REGNUM 20 июня Иранская организация гражданской авиации объявила, что Иран получил лицензию на осуществление специального рейса в Испанию, запланированного на 27 июня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 июня.

Согласно заявлению, самолёт должен в тот же день вернуться в Тегеран. «Данный рейс организован по просьбе проживающих в стране иранцев, желающих вернуться на родину», — сообщает отдел по связям с общественностью организации гражданской авиации Ирана.

Согласно расписанию, самолет Airbus 330 вылетит из Тегерана в Мадрид 27 июня в 10: 35 по местному времени и вернется в Иран в тот же день в 16:15 по местному времени. Желающие могут подать заявку на билеты в офисы продаж и агентства в Иране или через посольство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Мадриде.