Эр-Рияд, , 00:31 — REGNUM В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 3379 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 157 612. Также за 21 июня в Саудовской Аравии от осложнений COVID-19 скончались 37 человек. Всего жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, в стране стали 1267 пациентов.

К 22 июня в Саудовской Аравии уже выздоровели 101 130 пациентов. В настоящее время в стране числятся 55 215 активных случаев, среди них 2027 пациентов находятся в критическом состоянии.

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