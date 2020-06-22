Москва, 22 июня 2020, 09:22 — REGNUM В ночь на 22 июня в Москве в двенадцатый раз прошла Международная мемориальная акция «Свеча памяти». Почетные гости мероприятия, в том числе десять Героев России и Советского Союза, прибывшие в Богоявленский кафедральный собор в Елохове в Басманном районе Москвы, приняли участие в панихиде. Панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну совершил епископ Павлово-Посадский Фома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
После молебна со словами скорби и гордости за народный подвиг перед собравшимися выступили представители духовенства. К собравшимся также обратились депутаты Госдумы РФ Сергей Железняк и Ирина Гусева.
Отдавая дань памяти людям, погибшим на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны, участники акции зажгли «Свечу памяти», от которой затем зажгли другие свечи.
Акция носит межконфессиональный характер. Свеча памяти из Елоховского собора была перевезена также другие в духовные центры столицы — Соборную мечеть и Мемориальную синагогу.
Участники акции также возложили цветы к памятникам на Поклонной горе и Вечному огню.
Отметим, что акция «Свеча памяти» стартовала десять лет назад в Елоховском соборе и теперь проходит каждый год перед Днем памяти и скорби 22 июня — в день, когда началась Великая Отечественная война. В акции «Свеча памяти» принимают участие более 35 стран.
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