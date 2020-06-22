Москва, , 09:22 — REGNUM В ночь на 22 июня в Москве в двенадцатый раз прошла Международная мемориальная акция «Свеча памяти». Почетные гости мероприятия, в том числе десять Героев России и Советского Союза, прибывшие в Богоявленский кафедральный собор в Елохове в Басманном районе Москвы, приняли участие в панихиде. Панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну совершил епископ Павлово-Посадский Фома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Москва. Богоявленский собор в Елохове Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Служба в Елоховском соборе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Свечи в храме Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

После молебна со словами скорби и гордости за народный подвиг перед собравшимися выступили представители духовенства. К собравшимся также обратились депутаты Госдумы РФ Сергей Железняк и Ирина Гусева.

Отдавая дань памяти людям, погибшим на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны, участники акции зажгли «Свечу памяти», от которой затем зажгли другие свечи.

Служба в Елоховском соборе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зажжение свечей памяти Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Свечи памяти и города-герои Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акция носит межконфессиональный характер. Свеча памяти из Елоховского собора была перевезена также другие в духовные центры столицы — Соборную мечеть и Мемориальную синагогу.

Соборная мечеть Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мусульманский музей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Свечи памяти Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники акции также возложили цветы к памятникам на Поклонной горе и Вечному огню.

Свечи памяти Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим, что акция «Свеча памяти» стартовала десять лет назад в Елоховском соборе и теперь проходит каждый год перед Днем памяти и скорби 22 июня — в день, когда началась Великая Отечественная война. В акции «Свеча памяти» принимают участие более 35 стран.

Вечный огонь на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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