Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Клиенты авиакомпании American Airlines обвинили руководство в расовой дискриминации. Об этом 20 июня сообщает телекомпания NBC.

По данным журналистов, против компании был подан коллективный иск, в котором руководство авиакомпании обвиняется в снятии с рейса чернокожего жителя штата Аризона Элджина Бэнкса.

Инцидент имел место 31 мая 2020 года на рейса Лос-Анджелес — Финикс.

Суть претензии заключается в том, что бортпроводница, как утверждает адвокат Бэнкса, нагрубила его клиенту, после чего он был снят с рейса. Белым клиентам сотрудница авиакомпании не грубила, что, с точки зрения юристов, является проявлением расизма.