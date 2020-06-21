Женева, Швейцария, , 23:33 — REGNUM Участники голосования песенного конкурса «Евровидение», оценивавшие выступления артистов разных лет, «переместили» российского артиста и победителя финала 2008 года Диму Билана на девятое место. Данные опроса 21 июня опубликованы на официальной странице «Евровидения» в социальной сети Twitter.

Согласно результатам народного голосования, который проводился среди пользователей Twitter, новым победителем 2008 года признана украинская исполнительница Ани Лорак, которая тогда стала серебряным призером «Евровидения». Второе и третье место в обновленном списке лауреатов конкурса заняли участники музыкальных коллективов из Греции и Исландии.

Лорак, узнав о своей победе, написала на своей странице в социальной сети Instagram, что ей «приятно получать такие новости из Европы!».

В свою очередь продюсер Билана Яна Рудковская, подвергла сомнению объективность результатов, так как нельзя, по ее мнению, ориентироваться в присуждении лидерства на точку зрения несколько тысяч фанатов в соцсети.

Кроме этого, она напомнила, что номер российского артиста на «Евровидении — 2008» был ярким и запоминающимся, а победа России носила беспрецедентный характер.

«Я считаю, что номер, который был у Димы, а у него был шикарный номер, невозможно повторить», ― цитирует Рудковскую телеканал «360».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам опроса, который организовал телеканал BBC News среди телезрителей, величайшей в истории конкурса «Евровидение» стала песня Waterloo в исполнении шведской группы ABBA.

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