Вашингтон, , 23:12 — REGNUM В сеть выложили информацию о новых оперативниках, гаджетах и оружейных прицелах, которые принесут в Rainbow Six Siege предстоящие обновления. Об этом 22 июня сообщил журнал PC Gamer.

Пользователь форума Reddit, известный под ником Zer0Bytes, опубликовал на платформе видео, которое даёт понять, что появится в игре в последующие шесть месяцев.

Rainbow Six Siege добавят персонажей Скаут (Scout) и Аруни (Aruni). Кроме того, в игре появятся такие устройства, как прилипающие камеры, работизированные манипуляторы, новый инструмент для взлома и штурма, лазерные сетки и новые оружейные прицелы. Стоит отметить, что на момент публикации этой новости ролик уже был удалён с Reddit, однако пользователи успели скачать его и разместить на других платформах.

Напомним, 16 июня 2020 года разработчики Rainbow Six Siege опубликовали трейлер дополнения, добавляющего в игру операцию Steel Wave («Стальная волна»). Она уже доступна в версиях игры для всех плаформ.

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