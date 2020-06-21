Дубай, ОАЭ, , 23:05 — REGNUM В эмирате Дубай приняли решение открыть регион для туристов. Об этом 21 июня сообщается в заявлении пресс-службы правительства на странице в социальной сети Twitter.

Те, кто решит посетить эмират будут обязаны предоставить документ от отрицательном анализе на коронавирус. В случае отсутствия необходимого документа, они должны быть готовы пройти тест на наличие инфекции.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 266 тыс. человек.