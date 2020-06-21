Женева, Швейцария, , 23:14 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 8 708 008, зарегистрировано 461 715 летальных исхода. Об этом 21 июня сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 183 020 новых случаев инфицирования, скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 4743 человек.

Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в США — 2 208 829 (+36 617 выявленных фактов за сутки), в Бразилии — 1 032 913 (+54 771), в России — 584 680 (+7 728), в Индии — 410 461 (+15 413) и в Великобритании — 303 114 (+1295).

Кроме этого, неуклонно растет число выявленных заражённых в Перу — 247 925 (+3537) и в Чили — 236 748 (+5355).

С начала пандемии список стран по числу летальных исходов от COVID-19 возглавили США — 118 895 человек (+690 за сутки), Бразилия ― 48 954 (+1206), Великобритания — 42 589 (+128), Италия — 34 610 (+49), Франция — 29 565 (+14), Испания — 28 322 (+7) и Мексика — 20 394 (+647).

Напомним, днем ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 8 525 042 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 456 973 человека. За сутки было выявлено 138 980 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных COVID-19, умер 6 271 человек.

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