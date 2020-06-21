Редвуд-Сити, США, , 22:19 — REGNUM Создатели предстоящей игры Marvel's Avengers из студии Crystal Dynamics выложили в сеть изобрадение с новой внешностью Тора. Оно было опубликовано 21 июня на официальной странице проекта.

На этом скриншоте Бог Грома одет в синюю футболку с нарисованными на ней крыльями и нанесённой надписью «Волонтёр» (Volunteer), «вертолётные» брюки и коричневые ботинки с высоким берцем. Сама публикация представляет собой анонс предстоящего события War Table, которое пройдёт 24 июня 2020 года.

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1274416733462413312

Напомним, ранее разработчики Marvel's Avengers решили отложить её релиз на 4 сентября 2020 года, пояснив, что им требуется больше времени для доработки игры. Первоначально планировалось, что она выйдет 15 мая 202-го.

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