Бухарест, , 22:17 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за истекшие 24 часа возросло на 315 и превысило 24 тысячи. Об этом 21 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 24 045 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в стране от COVID-19 составляет 1512.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня в оперштабе при правительстве Азербайджана сообщили, что в стране за последние 24 часа выявили 491 случай заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 12 729.

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