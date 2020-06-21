Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США Чед Вульф заявил, что Вашингтон продолжает выполнять программу по защите детей мигрантов, принятую прежним президентом Бараком Обамой. Об этом 21 июня он сообщил в эфире телеканала CBS.

«Мы продолжаем выполнять эту программу, но мы планируем найти иное решения для этих людей. Мы намерены сделать все, чтобы можно было бы свернуть эту программу», — отметил Вульф в интервью телеканалу.

Напомним, указанная выше программа начала действовать в 2012 году. В соответствии с ней, нелегальные мигранты, прибывшие на территорию страны с детьми, имеют иммунитет от депортации, а также право на получение работы. Сейчас под ее действие подпадают порядка 800 тыс. человек.

В 2017 году администрация президента США Дональда Трампа отменила программу, но Верховный суд страны заблокировал данное решение.