Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Облачный игровой потоковый сервис Google Stadia теперь поддерживает большинство устройств под управлением ОС Android. Об этом 21 июня сообщил портал Game Rant.

Отмечается, что ранее Stadia можно было запустить лишь на нескольких Android-устройствах, а сейчас приложение сервиса также будет работать на смартфонах и иных гаджетах, управляемых Android версии 6.0 и выше.

Напомним, 18 июня 2020 года Google снизила в США стоимость пакета Stadia Premiere Edition с $129 до $99. В июле 2020 на платформе должет состояться релиз игры-конструктора Crayta, которая позволит пользователям сервиса создавать свои игры.

Читайте ранее в этом сюжете: В июле на Google Stadia выйдет игра, позволяющая создавать другие игры