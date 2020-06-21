Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Энсел Эльгорт официально ответил на обвинения пользовательницы Twitter под ником Gabby в том, что он подверг её сексуальному насилию. Публикацию он разместил 21 июня на своей странице в Instagram.

Актёр сообщил, что он был потрясён, когда увидел, что нём писали в соцсетях. Он признал, что действительно знал Gabby и имел с ней «краткие, легальные и основанные на обоюдном согласии отношения» и «не очень хорошо справился с процессом расставания».

«Я знаю, что это запоздалое извинение не освобождает меня от (ответственности — ИА REGNUM) за моё неприемлемое поведение», — написал Эльгорт, добавив, что сейчас он испытывает стыд и отвращение к себе, когда вспоминает, как поступил с девушкой.

При этом актёр отверг обвинения в сексуальном насилии и отметил, что всё было не так, как описала в своёй публикации Gabby.

https://www.instagram.com/p/CBrc56ABpWn/

Ранее Gabby обвинила Эльгорта в том, что в 2014 году, когда ей было 17 лет, он был груб с ней во время близости и делал ей непристойные предложения. Возраст согласия в штате Нью-Йорк наступает с 17 лет.

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