Махачкала, , 21:03 — REGNUM Мэр города Махачкала Салман Дадаев заявил о том, что один из скверов города будет назван в честь сотрудников здравоохранения, внесших вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 21 июня он сообщил на своей странице в Instagram.

«В этом году в Махачкале будут обустроены новые скверы, а один из них, на проспекте Акушинского, мы решили назвать сквером Медицинских работников, чтобы навсегда сохранить память об этих событиях и героях этих дней», — подчеркнул градоначальник.

Также предполагается в указанном сквере высадить деревья, по одному на каждого скончавшегося от COVID-19 медика.

Напомним, по последним данным число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России превысило 584 тыс. человек. От COVID-19 скончались свыше 8,1 тыс. пациентов.