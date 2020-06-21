Москва, , 21:08 — REGNUM Общее число выздоровевших от COVID-19 военнослужащих Вооруженных сил РФ достигло 5726, за последние сутки излечились 100 российских военных. Об этом говорится в распространённом 20 июня бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровели 100 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5726 человек», — говорится в сообщении.

Также до 656 человек увеличилась численность выздоровевших гражданских сотрудников. На данный момент установлены 1494 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов, слушателей и сотрудников вузов положительные результаты диагностики на инфекцию получены у 256 человек.

В военном ведомстве подчеркнули, что 632 человек госпитализированы и проходят лечение в многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ. С начала эпидемии в подобных учреждениях, расположенных в 15 субъектах РФ, медицинская помощь была оказана 891 пациенту, из них 154 человека — гражданские жители.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщали о 5626 выздоровевших от COVID-19 военнослужащих.

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