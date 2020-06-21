Иерусалим, , 20:50 — REGNUM В Израиле за сутки выявили 101 случай заражения коронавирусом. Об этом 21 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 20 734.

От COVID-19 в стране в общей сложности с начала эпидемии скончались 306 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 в Израиле умер один человек.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня на сайте правительства Великобритании сообщалось, что в стране за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 43 пациента.

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