Екатеринбург, , 20:40 — REGNUM В Свердловской области рестораны и кафе скоро смогут снова открывать летние веранды. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Он анонсировал появление такой возможности уже на следующем этапе ослабления коронавирусного режима. При этом глава региона подчеркнул, что от владельцев таких заведений потребуется обеспечить специальные меры профилактики распространения коронаввируса.

Также Куйвашев предложил бизнесменам помощь в оценке их готовности к работе в особых условиях. Как сообщало ИА REGNUM, деятельность кафе и ресторанов была приостановлена в конце марта. Работать можно только на вынос.