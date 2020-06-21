Екатеринбург, , 20:23 — REGNUM Игру между футбольными клубами"Урал» и «Рубин» открыла врач-терапевт Елена Пуртова. Она нанесла по мячу символический удар.

Пуртова работает терапевтом в больнице №14 Екатеринбурга. Она была лечащим врачом одного из футболистов — Павла Погребняка, который перенёс COVID-19.

Матч прошёл 20 июня на стадионе «Екатеринбург-Арена». Отметим, в рамках него состоялась акция «Спасибо врачам!». На игру пригласили и медиков. Как сообщало ИА REGNUM, матч состоялся в условиях жёстких санитарных мер.