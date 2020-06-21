Лондон, , 19:55 — REGNUM В Великобритании за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 43 пациента, тем самым с начала пандемии от осложнений, вызванных этой болезнью, умерли 42 632 человека. Об этом 21 июня сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране подтверждено 1221 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 304 331.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня в заявлении министерства здравоохранения Италии сообщалось, что в стране за сутки выявили 264 случая заражения коронавирусом.

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