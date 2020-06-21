Каир, , 20:02 — REGNUM В Египте уголовный суд приговорил 13 участников террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к пожизненному заключению. Об этом 21 июня сообщает портал Masrawy.

«Уголовный суд Каира приговорил 13 обвиняемых в рамках данного дела к пожизненному заключению, еще трое приговорены к 15 годам тюрьмы строгого режима», ― говорится в сообщении портала.

Отмечается, что осужденные в общей сложности оштрафованы на 3 млн египетских фунтов (почти $185 тыс.), а также после окончания тюремного срока в течение пяти лет за ними будет осуществляться полицейский контроль.

По данным журналистов портала, сотрудниками следственных органов было установлено, что осужденные в 2011 году организовали террористическую ячейку и состояли в ее рядах до 2014 года. Участники бандформирования призывали к дестабилизации функционирования госинститутов и нападениям на граждан, уточняет Masrawy.

Как передавало ИА REGNUM, ранее начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли два населенных пункта в сирийской провинции Идлиб.

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