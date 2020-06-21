Рим, , 19:46 — REGNUM В Италии за сутки выявили 264 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 238 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 34 634 человека. За сутки в стране скончались 24 пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 8 млн 815 тыс. человек.