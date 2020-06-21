Анкара, , 19:36 — REGNUM Власти Турции с 22 июня вводят крупные денежные штрафы для граждан, нарушающих обязательный «масочный режим», в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавирусной инфекции в стране. Об этом 21 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что ранее предписание по ношению защитных масок в общественных местах в 48 провинциях страны носило рекомендательный характер, однако с понедельника, 22 июня, это требование становится обязательным по всей стране и нарушителям режима будут выписываться штрафы в размере 900 лир (более $130).

В агентстве уточнили, что предписание по введению обязательного соблюдения «масочного режима» направлено МВД Турции в администрации губернаторов 81 провинции.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Турции зарегистрировано 185 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 4905 человек. За сутки было выявлено 1214 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 пациента.

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