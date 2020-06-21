Душанбе, , 18:59 — REGNUM В Таджикистане число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции достигло 5457, из них 58 были выявлены за минувшие сутки. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и социальной защиты населения.

Уточняется, что с начала эпидемии в Таджикистане от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 52 человека. В общей сложности, по данным министерства, вылечились от COVID-19 3995 пациентов, из них 61 выписаны за последние сутки. По состоянию на вечер воскресенья, 21 июня, под наблюдением в медицинских учреждениях находится 116 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые промышленные предприятия Таджикистана для предотвращения распространения коронавируса по территории страны частично перепрофилировали производство: теперь они изготавливают медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты.

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