Катав-Ивановск, Челябинская область, 21 июня 2020, 18:49 — REGNUM В Челябинской области расследованием уголовного дела водителя грузовика-убийцы, смявшего легковые автомобили на трассе М-5, занимается полиция. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Дело возбудил отдел МВД в Катав-Ивановске. Ход расследования контролирует Главное следственное управление УМВД.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня днём грузовик врезался во впереди идущие легковые машины. Два человека в одном из автомобилей погибли. Несколько граждан получили травмы. Позднее выяснилось, что у самосвала отказали тормоза. Водителю грозит до семи лет колонии.
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