Москва, , 18:47 — REGNUM Бригада московских врачей прибыла в Читу для помощи в организации амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом. Об этом 21 июня сообщили в региональном Минздраве.

«Врачи прилетели сегодня, в помощь забайкальским коллегам по организации лечения пациентов с бессимптомным и лёгким течением COVID-19 на амбулаторном этапе», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае выявлено 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 40 человек, выздоровели — 1440.

Всего в России, по последним данным, выявлено 584 тыс. носителей коронавируса. Скончались 7,7 тыс. человек, выздоровели — 8 тыс.

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