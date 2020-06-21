Кишинёв, , 18:33 — REGNUM В Молдавии число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции достигло 14 200, из них 247 было выявлено за минувшие сутки. Об этом 21 июня сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

«Всего 7896 человек были вылечены, а 471 скончался из-за COVID-19», ― уточнили в ведомстве.

Напомним, на данный момент в Молдавии по-прежнему действует запрет на массовые культурные мероприятия, в учебных заведениях страны отменены очные занятия. Также жители Молдавии обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте и в закрытых общественных помещениях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сообщили, что у сотрудника посольства Молдавии в Бухаресте выявили коронавирус.

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