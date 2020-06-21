Екатеринбург, , 19:34 — REGNUM В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа провели генеральную репетицию парада в честь 75-летия Победы. Ею руководил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Репетиция состоялась на площади 1905 года. Открыла её театрализованная реконструкция, которая называлась «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы».По брусчатке главной площади столицы Урала проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, на которых были артисты в военной форме, а также с оружием времён Великой Отечественной войны. Затем торжественным маршем прошли парадные расчёты — более двух тысяч человек.

После этого по площади проехало более 100 единиц военной техники. А затем над Екатеринбургом и окрестностями пролетели 23 самолёта и вертолёта.

Участники парада проходят по Театральному переулку Алексей Колчин © ИА REGNUM

Участники парада проходят по Театральному переулку Алексей Колчин © ИА REGNUM

Оцепление около «Пассажа» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военная техника возвращается в военную часть по Московской улице Алексей Колчин © ИА REGNUM

Участники парада проходят по Театральному переулку Алексей Колчин © ИА REGNUM

Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди Алексей Колчин © ИА REGNUM

Горожане собрались у колледжа Ползунова для просмотра проезда военной техники Алексей Колчин © ИА REGNUM

Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди Алексей Колчин © ИА REGNUM

На ул. 8 марта Алексей Колчин © ИА REGNUM

Горожане собрались у колледжа Ползунова для просмотра проезда военной техники Алексей Колчин © ИА REGNUM

Оцепление около Пассажа Алексей Колчин © ИА REGNUM

Т-34 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Перекрытие проспекта Ленина от улицы Карла Либнехта Алексей Колчин © ИА REGNUM

Перекрытие проспекта Ленина от улицы Карла Либнехта Алексей Колчин © ИА REGNUM

Оцепление у кинотеатра «Колизей» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Мотоциклы со знаменами Алексей Колчин © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM