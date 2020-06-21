Екатеринбург, 21 июня 2020, 19:34 — REGNUM В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа провели генеральную репетицию парада в честь 75-летия Победы. Ею руководил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге
Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Репетиция состоялась на площади 1905 года. Открыла её театрализованная реконструкция, которая называлась «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы».По брусчатке главной площади столицы Урала проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, на которых были артисты в военной форме, а также с оружием времён Великой Отечественной войны. Затем торжественным маршем прошли парадные расчёты — более двух тысяч человек.

После этого по площади проехало более 100 единиц военной техники. А затем над Екатеринбургом и окрестностями пролетели 23 самолёта и вертолёта.

Участники парада проходят по Театральному переулку
Участники парада проходят по Театральному переулку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участники парада проходят по Театральному переулку
Участники парада проходят по Театральному переулку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Оцепление около «Пассажа»
Оцепление около «Пассажа»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военная техника возвращается в военную часть по Московской улице
Военная техника возвращается в военную часть по Московской улице
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участники парада проходят по Театральному переулку
Участники парада проходят по Театральному переулку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горожане собрались у колледжа Ползунова для просмотра проезда военной техники
Горожане собрались у колледжа Ползунова для просмотра проезда военной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На ул. 8 марта
На ул. 8 марта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Перекрытие проспекта Ленина от улицы Карла Либнехта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Оцепление около водонапорной башни
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Оцепление на ул. Карла-Либнехта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военная техника возвращается в военную часть по Московской улице
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горожане собрались у колледжа Ползунова для просмотра проезда военной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горожане собрались у колледжа Ползунова для просмотра проезда военной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Жители наблюдают за проездом военной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Оцепление на ул. Карла-Либнехта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горожане в ожидании
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Оцепление около Исторического сквера
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Подземный переход на плотинке тоже закрыт
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горожане собрались у колледжа Ползунова для просмотра проезда военной техники
Горожане собрались у колледжа Ползунова для просмотра проезда военной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Оцепление около Пассажа
Оцепление около Пассажа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Т-34
Т-34
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Перекрытие проспекта Ленина от улицы Карла Либнехта
Перекрытие проспекта Ленина от улицы Карла Либнехта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Перекрытие проспекта Ленина от улицы Карла Либнехта
Перекрытие проспекта Ленина от улицы Карла Либнехта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Оцепление около исторического сквера
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военная техника вовзращается в военную часть по Московской улице
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Оцепление у «Салюта»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Оцепление у «Салюта»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Перекрытие проспекта Ленина от улицы Карла Либнехта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Площадь 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Оцепление у кинотеатра «Колизей»
Оцепление у кинотеатра «Колизей»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мотоциклы со знаменами
Мотоциклы со знаменами
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге
Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военная техника возвращается в военную часть по Московской улице
Военная техника возвращается в военную часть по Московской улице
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пролёт истребителей
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Вайнера перекрыта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Вайнера перекрыта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
У Макдональдса
Алексей Колчин © ИА REGNUM