Анкара, , 18:31 — REGNUM Правоохранительные органы Турции с начала 2020 года предотвратили 96 террористических актов. Об этом 21 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, 93 нападения планировались со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК), один теракт со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), два других — от прочих группировок.

Также за указанный период были задержаны 54 человека, 42 из которых обвиняются в связях с РПК, 10 — в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), двое — в связях с прочими группировками.

Напомним, за 2019 год турецкими силовиками было предотвращено 328 террористических актов.