Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Представители Организации Объединенных Наций (ООН) опубликовали доклад, в котором выразили обеспокоенность в связи с преднамеренными атаками на медицинский персонал и медучреждения в Афганистане на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Об этом 21 июня сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

В документе отмечается, что в условиях пандемии коронавируса представители террористических организаций «преднамеренно осуществляли насильственные действия, которые подрывали сферу здравоохранения».

По словам руководителя миссии «Врачи без границ» Деборы Лайонс, слова которой приводятся в документе, таким действиям нет оправдания, так как они ставят под удар социальную сферу, а безопасность и благосостояние мирного населения Афганистана должны быть приоритетными направлениями работы государства.

В докладе также подчеркивается, что в общей сложности было зарегистрировано 15 атак, которые так или иначе затронули объекты системы здравоохранения. Ответственность за большую часть нападений ООН возлагает на боевиков бандформирований «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако в международной организации добавили, что до сих пор неизвестно, кто несет ответственность за «чудовищную» атаку на родильное отделение больницы Кабула.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Кабуле террористы атаковали родильный дом организации «Врачи без границ», в результате чего погибли не менее 16 человек, в том числе роженицы и новорожденные младенцы. Свидетели сообщали, что в больнице прогремел взрыв, а после туда ворвались вооруженные боевики в военной и полицейской форме и устроили стрельбу по людям. Позднее в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли свою причастность к этим событиям.

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