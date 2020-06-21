Амстердам, , 17:51 — REGNUM 98 случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Нидерландах. Об этом сообщает 21 июня Национальный институт здравоохранения страны.

С учётом этих данных, всего в стране было выявлено 49 593 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, после смерти в Нидерландах за последние сутки одного пациента с COVID-19, всего в стране жертвами эпидемии стали 6090 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня в минздраве Сербии сообщили, что в стране за сутки скончался один пациент с COVID-19.

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