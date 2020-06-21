Таллин, , 17:09 — REGNUM Жители пяти европейских стран должны соблюдать добровольную двухнедельную самоизоляцию после въезда в Эстонию с 22 июня. Об этом 21 июня сообщили в МИД страны.

Отмечается, что добровольную самоизоляцию при въезде в Эстонию должны соблюдать граждане Болгарии, Великобритании, Польши, Румынии и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Эстонии выявлено 1981 случай заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 69 человек, 1764 — выздоровели.

Читайте также: Литва опубликовала список стран, прибывшим из которых не нужна самоизоляция