Москва, , 16:58 — REGNUM Почти два десятка авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 21 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:55 мск в аэропорту «Домодедово» были задержаны пять рейсов, еще четыре отменены; в аэропорту «Внуково» отменены 10 рейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с начала июня выпало почти две месячные нормы осадков.