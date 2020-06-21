Тегеран, , 16:58 — REGNUM Депутат парламента Ирана Мохаммад Мехди Захеди заразился коронавирусом, передает 21 июня агентство ISNA.

Отмечается, что депутат был госпитализирован в одну из тегеранских больниц. Сейчас его состояние улучшается.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Иране удалось выявить более 2,3 тыс. случаев COVID-19. За сутки скончались 116 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии коронавируса в Иране составило 9,6 тысяч человек.

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