Катав-Ивановск, Челябинская область, 21 июня 2020, 16:07 — REGNUM В Катав-Ивановске Челябинской области суд решил судьбу водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП на трассе М-5. Ему избрала мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Меру избрал городской суд. Заседание состоялось 21 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днём 16 июня возле города Юрюзань. Грузовик без тормозов врезался во впереди едущие машины. Погибли два человека.
Следователь изначально просил отправить водителя в СИЗО. Однако позднее он отозвал своё ходатайство.
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