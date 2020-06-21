Дамаск, , 15:59 — REGNUM В Сирию за прошедшие сутки вернулись свыше 20 беженцев из Ливана. Об этом 21 июня сообщается в заявлении министерства обороны России.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратился 21 беженец», — отмечается в заявлении.

Среди вернувшихся в родные места были шесть женщин и 11 детей. Возвращение мигрантов стало возможно в том числе благодаря действиям вооруженных сил правительства Сирии.

За прошлые сутки в стране было разминировано порядка 2 гектар территории, уничтожено 38 взрывчатых изделий.