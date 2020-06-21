Москва, , 15:47 — REGNUM За минувшие сутки в Москве было выявлено чуть менее тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно его данным, за прошедшие 24 часа в столице России было выявлено 968 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что является самым низким показателем с 9 апреля.

Также сообщается, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло до 213 946.

Кроме этого указывается, что за это же время в столице от COVID-19 умерли 32 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 3 597.

При этом за минувшие сутки в Москве 1 007 человек вылечились от нового заболевания и в настоящий момент их общее число возросло до 135 556.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в России были выявлены 7 728 человек заразившихся коронавирусом.