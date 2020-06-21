Минск, , 15:29 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 июня подписал указ о повышении пенсий. Текст указа был опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии 21 июня.

Постановлением Лукашенко с 1 июля текущего года будет произведен перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников Белоруссии «путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6 процентов».

Указ президент постсоветской республики вступает в силу со дня его публикации. Финансирование на его реализацию будет взято из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Белоруссии.

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Напомним, Александр Лукашенко пообещал повысить трудовые пенсии в ходе визита в деревню Борки Кировского район Могилевской области накануне, 20 июня. По словам главы государства ранее повышение пенсии было запланировано на четвертый квартал года, но он обратился к правительству с просьбой сделать это сейчас, добавив, что это было сделано не ради выборов и не является популизмом.