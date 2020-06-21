Москва, 21 июня 2020, 15:03 — REGNUM В воскресенье, 21 июня в России свой профессиональный праздник отмечают медработники. Накануне участники «Молодежки ОНФ» начали поздравлять коллективы медучреждений. Праздничная акция прошла в 30 регионах. Врачам и медперсоналу столичных и региональных клиник волонтеры команды подарили цветы, воздушные шары с надписью «Спасибо» и мороженое.
А в сам праздничный день участники «Молодежки ОНФ» вместе с художниками стрит-арта в 13 регионах украсили стены больниц и поликлиник граффити-открытками. Посвященные медработникам рисунки ребята создали в Волгоградской, Курганской, Курской, Калужской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Нижегородской области, Новосибирской, Омской, Пензенской, Рязанской областях, а также в Пермском крае и Республике Коми.
Омская команда «Молодежки ОНФ» совместно с профессиональным райтером Дмитрием Триповым нарисовала граффити на территории БУЗОО ГКБ 11. Больница первая в Омской области начала принимать пациентов с коронавирусом. Ребята решили наносить рисунок ночью, чтобы уже утром, в День медицинского работника, врачи смогли приятно удивиться и улыбнуться перед началом нового трудового дня.
В Пермском крае праздничное граффити участники «Молодежки» создали на одном из корпусов краевой детской клинической больницы. Здесь проходят лечение дети с COVID-19.
На создание граффити-открытки ушло 6 часов. На рисунке ребята совместно с райтерами изобразили держащихся за руку врача, пациента и волонтера.
В течение всего периода пандемии «Молодежка ОНФ» поддерживает медработников. С коллективами ряда медицинских учреждений волонтеры работают уже 3 месяца. Группы быстрого реагирования «Молодежки ОНФ» помогали медикам перепрофилировать больницы под обсервации для пациентов с COVID — 19, подвозили врачей до работы и домой. В рамках акции #Мывместе на регулярной основе организована доставка средств индивидуальной защиты в больницы страны.
Еще одним направлением поддержки медработников стала акция #ОставайсяДонором, которую «Молодежка ОНФ» организовала совместно с Федеральным медико-биологическим агентством, она объединила участников в 76 регионах. Марафон проходил с 8 по 15 июня и был приурочен ко Всемирному дню донора, который ежегодно отмечается 14 июня. Участниками акции стали более 45 тысяч доноров.