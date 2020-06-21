Архангельск, , 14:03 — REGNUM За сутки в Архангельской области выявили 107 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Основной прирост заболевших по-прежнему дает Северодвинск — там за сутки опасная инфекция была выявлена у 46 человек. В Архангельске число зараженных пополнили 38 пациентов. Новые случаи заражения выявлены также в Новодвинске, Коряжме, Приморском, Холмогорском, Устьянском, Котласском и Виноградовском районах области.

Общее число зараженных в Архангельской области с начала пандемии выросло до 4631, из них 1745 уже выздоровели. За последние сутки диагноз «здоров» врачи поставили 85 пациентам.