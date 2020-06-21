Москва, , 13:45 — REGNUM 21 июня в рамках всероссийской акции «Мечты победителей», организованной Всероссийским проектом «Мечтай со мной» к 75-летию Великой Победы, совместно с четырьмя партнерскими организациями (Управление молодежной политики Липецкой области, «Волонтеры-медики» Ставропольского края, Фольклорный ансамбль «Казачий пикет», ООО «Золотое время») были исполнены четыре заветных желания пожилых людей: ветерана Великой Отечественной войны, участника боевых действий, ребенка войны и жительницы блокадного Ленинграда.

Цветы для ветеранов Фото предоставлены пресс-службой проекта «Мечтай со мной»

Ансамбль казачьей песни Фото предоставлены пресс-службой проекта «Мечтай со мной»

В Ставрополе во дворе дома 95-летнего ветерана и участника Великой Отечественной войны Любови Иосифовны Кузнецовой ансамбль казачьей песни выступил с концертом, исполнив таким образом ее заветное желание.

Любовь Иосифовна Кузнецова Фото предоставлены пресс-службой проекта «Мечтай со мной»

В Липецке волонтеры акции вручили 97-летнему участнику боевых действий Василию Васильевичу Курочкину его портрет, о котором он давно мечтал.

Василий Васильевич Курочкин Фото предоставлены пресс-службой проекта «Мечтай со мной»

В Ленинградской области 86-летнюю Евгению Павловну Климову, «ребенка войны», порадовали представлением с участием клоунов и фокусников.

Евгения Павловна Климова Фото предоставлены пресс-службой проекта «Мечтай со мной»

90-летняя Екатерина Дмитриевна Кузнецова, жительница блокадного Ленинграда, исполнила свою мечту побывать на концерте профессионального хора.

Екатерина Дмитриевна Кузнецова Фото предоставлены пресс-службой проекта «Мечтай со мной»

Исполнять заветные желания пожилых победителей помогли 10 волонтеров.