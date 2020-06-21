Москва, , 13:58 — REGNUM Заморозки до — 2 °C возможны на территории некоторых регионов России в нынешние выходные. Об этом 21 июня сообщает Гидрометцентр РФ.

В сообщении указывается, что атмосферные фронты в южной части Урала и Сибири станут более активными из-за контрастного сочетания воздушных масс из Арктики и из континентальных районов Азии, что станет причиной того, что дожди станут ливневыми.

«Когда наступает затишье в прохладном воздухе температура по ночам может понижаться до заморозков», — также отмечается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что погода в Москве 24 июня, в день проведения парад Победы в честь 75-летия победы над нацизмом, будет теплой и малооблачной.