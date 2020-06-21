Мадрид, , 13:27 — REGNUM Автомобильное движение возобновилось в связи с открытием общей границы между Испанией и Францией. Об этом 21 июня сообщил телеканал BFM.

Запрет на пересечение границы был снят в полночь 20 июня с испанской стороны. Франция открыла свою границу для въезда граждан Евросоюза ещё 15 июня. В целом запрет на пересечение границы между Испанией и Францией, введённый из-за пандемии коронавируса, продлился почти 100 дней.

В настоящее время на пропускном пункте Пертюс наблюдается активное автомобильное движение в сторону Франции. Большая часть испанских граждан едут к своим родственникам в Окситанию. Французе традиционно ездят в Испанию за покупками, так как цены на ряд продовольственных товаров в этой стране ниже, чем во Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 641 случае заражения коронавирусом, выявленном во Франции. Всего в стране за период с начала пандемии было выявлено более 160 тыс. случаев заражения, из них погибло 29 633 человека. В Испании за время пандемии скончались 28 322 пациента с выявленным заражением коронавирусом.

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