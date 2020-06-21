Ульяновск, , 13:22 — REGNUM В Ульяновской области за сутки выявлены 110 носителей коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По данным на 21 июня, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 4810 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 110. В настоящее время продолжают лечение 1980 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели 2052 пациента с COVID-19, в том числе 114 — за последние сутки. Таким образом, суточное число выздоровевших превысило число заразившихся.

Новых летальных исходов нет.

Министерство здравоохранения Ульяновской области ранее распространило заявление о том, что ведомством проводится внеплановая проверка «с целью оценки ситуации» в Димитровграде в части борьбы с коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ужесточён контроль за соблюдением правил поведения в условиях режима повышенной готовности.