Тегеран, , 13:18 — REGNUM В Исламской Республике Иран от COVID-19 за сутки скончались не менее 116 человек. Об этом сегодня, 21 июня, заявила журналистам официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.

Она рассказала, что за минувшие сутки в Иране удалось выявить более 2,3 тыс. случаев COVID-19. За сутки скончались 116 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии коронавируса в Иране составило 9,6 тысяч человек.

Напомним, что Иран одним из первых принял удар коронавируса после Китайской Народной Республики. После первого пика удалось несколько сдержать эпидемию, но с начала июня, после того, как власти Ирана разрешили религиозные мероприятия и открыли общепит, началась вторая волна.