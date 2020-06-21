Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM Вернувшиеся из Вьетнама на Урал жители Свердловской области направлены в обсерватор. Об этом сообщает оперштаб региона.

Всего в изоляцию направили 55 человек. Там они будут находиться до получения отрицательных результатов теста на коронавирус.

Всего в Екатеринбурге вышли 124 гражданина. Остальные сошедшие уехали в свои регионы при поддержке своих оперштабов. Как сообщало РЕ, вывозной рейс из Хошимина прошёл 20 июня до Москвы с посадкой в Екатеринбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбург из Вьетнама доставили 124 застрявших туриста