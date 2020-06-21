Чебоксары, , 13:07 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлены 69 носителей коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По данным на 21 июня, в Чувашии с начала пандемии подтвержден 4541 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 69. В настоящее время продолжают лечение 1980 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели 2538 пациентов с COVID-19, в том числе 32 — за последние сутки. Новых летальных исходов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня управление Роспотребнадзора по Чувашии предложило выйти на первый этап снятия временных мер безопасности в рамках борьбы с COVID-19. Это касается небольших магазинов с отдельным уличным входом. Кроме того, на данном этапе возможна работа летних террас, веранд, выносных столиков при кафе и других учреждениях общепита.

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