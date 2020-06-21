Пекин, , 12:44 — REGNUM Производство на одном из своих предприятий приостановила в связи со вспышкой коронавируса компания PepsiCo в китайском Пекине. Об этом 21 июня сообщил журналистам в ходе пресс-конференции директор отдела по административным вопросам компании PepsiCo Greater China Region Фань Чжиминь.

Представитель компании пояснил, что работа предприятия, расположенного в районе Дасин, была приостановлена в связи с обнаружением случая заражения коронавирусом, связанного со вспышкой, выявленной на рынке «Синьфади». Руководством предприятия был запущен механизм немедленного реагирования, производство приостановлено, проведена дезинфекция помещений, все сотрудники изолированы, введены дополнительные меры по раздельному хранению товара.

По словам директора, случай заражения коронавирусом был выявлен 15 июня, уже к 20 июня на карантин были отправлены 480 сотрудников предприятия, при том, что у них были отрицательные результаты теста на SARS-CoV-2. Компанией было проведено тщательное эпидемиологическое расследование, взяты пробы продукции и из окружающей среды. Была подтверждена безопасность всей выпущенной продукции для потребителей.

В свою очередь директор центра контроля и профилактики заболеваний Пекина Пан Синьхо заявила о восьми выявленных случаях заражения коронавирусом на одном из пищевых предприятий города. Название предприятия Пан Синьхо не уточняла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 22 новых случаях заражения коронавирусом в китайском Пекине. Всего в городе было выявлено 227 случаев заражения коронавирусом, связанных с оптовым рынком «Синьфади».

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