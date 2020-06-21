Донецк, , 12:59 — REGNUM В Донецкой Народной Республике в результате проведенных 20 июня исследований были выявлены еще девять случаев заражения коронавирусом, сообщили 21 июня в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Среди инфицированных пять медицинских работников. Также сообщается об одном летальном исходе заболевания за истекшие сутки.

На текущий момент общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике — 1003.

665 пациентов проходят лечение, 278 человек выписаны, 60 — умерли.

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